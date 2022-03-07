حقوق البرلمان تناقش وحدة حقوق إنسان بوزارة الشباب..ورضوان: وصلنا لـ ١٩ وزارة ونستهدف بناء العقل وتثقيف النشء

/683888/حقوق-البرلمان-تناقش-وحدة-حقوق-إنسان-بوزارة-الشبابورضوان-وصلنا-لـ-١٩-وزارة-ونستهدف-بناء-العقل-وتثقيف-النشء

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

دوت الخليج

حقوق البرلمان تناقش وحدة حقوق إنسان بوزارة الشباب

أشاد رضوان بمجهودات الوزارة في تعزيز حقوق الشباب، وشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب لأنهم ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، نظراً لدورهم المؤثر في القطاعات الدولة المختلفة.

واكد رضوان ان وزارة الشباب والرياضة وزارة هامة جداً وعليها عبء كبير حيث من خلالها يمكننا بناء مصر جديدة.

مثلما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق شعار الجمهورية الجديدة فيجب إذا ما كنا نريد ان نصل لتلك الجمهورية فيجب ان نقوم ببناء الابن والحفيد فهو المستقبل وهو اللاعب الرئيسى من أجل جمهورية جديدة.

وشدد رضوان، انه إذا ما كنا نريد تبسيط الامور لنصل بتلك الرسالة للقرى والمراكز والمحافظات، حيث ان مركز الشباب هو الملاذ الآمن لهم، وأن الكارثة الحقيقية لمصر ليس المنشأة ولكن بناء العقل، حيث لا يمكن التحدث عن حقوق الإنسان مع انسان جاهل فيجب بناء العقل وتثقيف النشء حتي استطيع ان اتحدث معه عن حقوق الإنسان، ومن ثم ممارسة حقه السياسى، فكما له حقوق فإن عليه واجبات تلك هى الفكرة الرئيسية التي يجب ترسيخها فى اذهان كل مسئول بالدولة إذا ما كنا نريد بناء مصر جديدة.

وأشار طارق رضوان فيما يخص انشاء وحدات حقوق الانسان بالوزرات، حيث وصلنا حتى الان لعدد ١٩ وزارة قاموا بأنشاء وحدات حقوق الانسان، وقد وصلنا خطاب موجه للجنة حقوق الانسان من وزارة التنمية المحلية، انه تم انشاء أيضاء وحدات لحقوق الانسان بدواوين المحافظات.

أوضح الدكتور أشرف صبحى دور الوزارة في التصدي للشائعات التي تضر الشباب والنشء وتعوق حركة التنمية، وان الوزارة تعمل وفقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار صبحي على أهمية دور الرياضة في منع العنصرية والحفاظ بدرجة عالية على تحقيق المساواة ومنع التمييز كحق أساسي من حقوق الإنسان، وكذلك مجهودات ومشاركة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري، والدور التثقيفي والتوعوي بشكل عام للوزارة بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات منها: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الأوقاف بالإضافة إلى المدارس، والجامعات، والكنيسة، والأزهر، والنوادي الرياضية، ومراكز الشباب.

بنهاية اللقاء توجه طارق رضوان بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على اجتماع اليوم، وعلى وعد بعقد لقاءات اخرى لاستكمال المناقشات فيما يخص دور الوزارة في ملف حقوق الانسان.