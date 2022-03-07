/683886/نائب-الشيوخ-خطة-تنمية-الصعيد-تسير-على-قدم-وساق-بدليل-إتاحة-234-فرصة-استثمارية

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن خطوات التنمية مستمرة على قدم وساق في الصعيد عبر مختلف السبل سواء كانت تنمية زراعية أو صناعية أو عبر مشاريع الإسكان الاجتماعي والمحاور والطرق المختلفة والمدن الجديدة بالظهير الصحراي وغيرها.

خطوات التنمية مستمرة على قدم وساق في الصعيد عبر مختلف السبل

ونوه محسن في تصريحات له اليوم، بما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عن تضمن خطة الوزارة، استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة، إضافة إلى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر، والتي تصل إلى نحو 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اتاحة مئات من الفرص الاستثمارية الصناعية والتنموية بالصعيد، يكشف عن وجود خطة واضحة للدولة للنهوض بالصعيد وتعزيز البنية التحتية فيه والارتقاء به والدفع به للأمام واتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب بالصعيد.

واختتم النائب الصعيد، بأن ما يشهده الصعيد من مشاريع ضخمة متنوعة وجهد متواصل، يؤكد إنه في صدارة أولويات الدولة المصرية وأن تنميته أولوية أولى في عهد السيسي.

وكانت قد قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تتضمن استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة، هذا بالإضافة إلى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون إلى 25 مليون جنيه، حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة.

وأشارت إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات، إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها، فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.