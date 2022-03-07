/683885/قناة-السويس-تطبيق-خدمة-الشباك-الواحد-لتسهيل-خدمات-المستثمرين

قال المهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه ناقشنا مه ممثلي البنك الأوروبي تطبيق خدمة الشباك الواحد وإعادة الهيكلة بما يتواكب مع خطط تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

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وأضاف يحيى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أننا قمنا بتسريع وتيرة الإجراءات داخل الموانئ التابعة لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للتيسير على المستثمرين.

قناة السويس: تطبيق خدمة الشباك الواحد لتسهيل خدمات المستثمرين

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن أنتشار فيروس كورونا في العالم أجمع هو الذي جعلنا نقوم بتسريع وتيرة العمل لتقديم خدمة الشباك الواحد داخل قناة السويس.

وأوضح المهندس يحيى ذكي، أن البنك الأوروبي عمل معنا لإعاددة هيكلة الشباك الواحد وتدريب العاملين بها، وكان الجزء الأول من الهيكلة هام جدا وهو وجود كوادر وأسس للهيكلة بخطة الشباك الواحد بما يتواكب مع الخطط المستقبلية للهيكلة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الهيكلة هي إدخال التحول الرقمي وتطبيقاته المتعددة من بالنسبة للمنطقة الاقتصادية، منوها أنه تم شرح إلى أين نحن قمنا بإنجازه حتي وقتنا هذا للمثلي البنك الأوروبي.

ونوه أنه من المهم أن يكون لدينا توافق في الهيكلة والشروط التي يفرضها البنك الأوروبي حتي تتم هذه العميلة بشكل لائق.