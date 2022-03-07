/683880/رابطة-الاندية-تكشف-عن-موعد-إتاحة-تذاكر-ماتش-مصر-والسنغال-في-تصفيات-كأس-العالم

تحدث اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الاندية، على شائعات تاجيل ماتش الاهلي وبيراميدز قائلا:" لا يوجد تاجيل لماتش الاهلي وبيراميدز، موضحا انه منذ بداية الدوري تم الحديث عن شكل الدوري وتنسيقه بشكل يضمن عدم ازدحام المباريات.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاععلى فضائية الحدث اليوم موضحا ان اتحاد الكورة برئاسة جمال علام يعمل على اشكالية توزيع التذاكر عن طريق شركة تذكرتي، عبر الانترنت حتى لا يكون هناك مجال للمجاملات. وأكمل رئيس رابطة الاندية :” على جميع الأندية احترام جدول الدوري لإنهاء الموسم في موعده”. رابطة الاندية تكشف عن موعد إتاحة تذاكر ماتش مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم وعن اتاحة التذاكر لماتش مصر والسنغال في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قال أنه العددي سيكون 60 الف متفرج والتذاكر ستكون متاحة يوم 15 من الشهر الحالي.

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