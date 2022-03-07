/683877/النائب-محمد-نشات-العمدة-تسارع-التنمية-الصناعية-بالصعيد-يكشف-عن-خطة-وطنية-للارتقاء-به

قال النائب محمد نشأت العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تسارع عملية التنمية الصناعية بالصعيد، يكشف عن خطة وطنية متكاملة للارتقاء بالصعيد وتطوير مختلف المحافظات وبدء مشاريع واسعة للتنمية.

دوت الخليج

تسارع عملية التنمية الصناعية بالصعيد

ولفت نشأت العمده في تصريحات له اليوم، إلى ما قالته وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بأن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، مشددا على بدء عملية التنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دفع عملية التنمية الصناعية بصعيد مصر، هدفها إتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل أمام شباب الصعيد، لافتا إلى وجود مشاريع حياة كريمة في العديد من المحافظات، كما أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية تحقيق طفرة في المجتمع المصري بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية مستدامة.

واختتم ناىب الصعيد، بأن التنمية في الصعيد تتجاوز عقودًا من الإهمال والاقصاء خلال العقود الماضية، علاوة على أن شمولها مختلف المحافظات، يندرج في إطار عملية تنمية شاملة تطال مختلف محافظات مصر.

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أكدت أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد وانها تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وتوفير المزيد من فرص.