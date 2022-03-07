/683875/أبويا-معلمنيش-ببلاش-هكذا-علق-محمود-حميدة-على-ظهوره-بالبرامج-التلفزيونية

دوت الخليج يكشف رأي محمود حميدة بظهور الفنانين بالبرامج التلفزيونية.

تعليق محمود حميدة حول ظهور الفنانين بالبرامج

تثير فكرة ظهور الفنانين بالبرامج التلفزيونية جدلا كبيرًا فهناك انقسام بين من يؤيد فكرة الظهور بأجر وآخرين يرفضون فكرة إعطائهم أجر.

ومن جانبه قال الفنان محمود حميدة في لقاء تلفزيوني سابق له مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا" الذي أذيع عبر شاشة قناة ON الفضائية: "أنا أبويا معلمنيش ببلاش علشان أجي اتكلم معاكي من غير ماخد فلوس".

تصريحات محمود حميدة

وأشار إلى أنه كان يتعرض للعديد من الانتقادات في البداية بسبب ذلك الأمر، وأضاف قائلًا: " أنا أول واحد في مصر والعالم العربي ياخد فلوس في التوك شو".

وكان الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية: "ضريبة القيمة المضافة تطبق علينا حتى في حالة الظهور بدون مقابل، ويقولون لك إنت طالع تلمع نفسك، ولماذا لا يطبق نفس الأمر على الأطباء والصحفيين؟".. أنا أخرج في البرامج بصفتي نقيب أتكلم عن قضايا الفنانين".

قرار نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

وتابع قائلًا: "فيرد علي مليش دعوة، والقيمة المضافة حسب القانون على المستفيد من الخدمة، في حين أني مؤدي خدمة، وأنا مطالب بتحصيل الضريبة وتوريدها وإلا أتعرض للحبس.. أصدرت تعليمات لجميع الفنانين بعدم الظهور في البرامج المجانية، وأنت بهذه الطريقة تحرمني وتحرم غيري من الكلام عن البلد، وإننا نعيش في عصر ذهبي، والفنانون مسموعون".

اقرأ أيضًا

محمد رياض لـ دوت الخليج: "أؤيد قرار نقيبنا الدكتور أشرف زكي والمشكلة ليست بالبرامج"

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمود حميدة مشاركته ضمن البطولة الجماعية بفيلم "الكاهن" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه بدور العرض السينمائية وشارك في البطولة برفقة حسين فهمي وجمال سليمان وإياد نصار ودرة وآخرين.

وعرض له مؤخرًا في السينما أيضًا فيلم "ريتسا" الذي شارك به الفنان أحمد الفيشاوي ويوسف عثمان، ومريم الخشت، ومي الغيطي وآخرين.