/683873/مفاجأت-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-بيراميدز-بالدوري
يلتقي النادي الأهلي مع بيراميدز غداً الثلاثاء في الساعة الثامنة مساء، في لقاء مؤجل يجمع بين الفريقين من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الثامن في بطولة الدوري الممتاز.
قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري
محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر.
وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، استعرض خلالها كافة الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة بيراميدز، ثم خاض الفريق بعدها فقرة إحماء على ملعب التتش، وأعقبها تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.
وشارك أيمن أشرف وياسر إبراهيم في مران الفريق بعد تعافيهما من الإصابة، وأعلن الجهاز الطبي جاهزيتهما للتواجد مع الفريق على أن تكون مشاركتهما وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
كما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس ثم مشاركتهم في تدريبات الكرة.
عمار حمدي من تدريبات الأهلي
وتواجد عمار حمدي اليوم في مقر النادي بالجزيرة، وأدى تدريبات علاج طبيعي. وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعب للاطمئنان على حالته.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي إن الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها بدر بانون مدافع الفريق، أكدت حاجته إلى فترة راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون.
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