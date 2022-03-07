/683873/مفاجأت-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-بيراميدز-بالدوري

يلتقي النادي الأهلي مع بيراميدز غداً الثلاثاء في الساعة الثامنة مساء، في لقاء مؤجل يجمع بين الفريقين من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من ‏الأسبوع الثامن في بطولة الدوري الممتاز.‏

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود ‏وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر.‏

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز. وقبل ‏انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، استعرض خلالها ‏كافة ‏الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة بيراميدز، ثم خاض الفريق بعدها فقرة إحماء ‏على ‏ملعب التتش، وأعقبها تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.‏

وشارك أيمن أشرف وياسر إبراهيم في مران الفريق بعد تعافيهما من الإصابة، وأعلن ‏الجهاز ‏الطبي جاهزيتهما للتواجد مع الفريق على أن تكون مشاركتهما وفقًا لرؤية الجهاز ‏الفني.‏

كما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس ثم ‏مشاركتهم ‏في تدريبات الكرة.‏

عمار حمدي من تدريبات الأهلي

وتواجد عمار حمدي اليوم في مقر النادي بالجزيرة، وأدى تدريبات علاج طبيعي. ‏وحرص ‏موسيماني على الحديث مع اللاعب للاطمئنان على حالته.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي إن الفحوصات الطبية الأخيرة التي ‏أجراها ‏بدر بانون مدافع الفريق، أكدت حاجته إلى فترة راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، ‏بسبب ‏تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا التي ‏أقيمت ‏بالكاميرون.‏