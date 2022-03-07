هشام إسماعيل لـ دوت الخليج: «كنت بروح البرامج ببلاش فكتر خير دكتور أشرف زكي»

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دعم الفنان هشام إسماعيل، دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في قراره الجديد بشأن منع ظهور الفنانين في البرامج التليفزيونية التي تستضيفهم دون مقابل مادي.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان هشام إسماعيل على قرار الدكتور أشرف زكي بمنع ظهور الفنانين بالبرامج التليفزيونية دون مقابل.

هشام إسماعيل يؤيد قرار أشرف زكي بشأن ظهور الفنانين بالبرامج

وقال هشام إسماعيل في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: «كتر خيره الله يباركله أصل أنا بروح البرامج ببلاش.. بدعمه بكل قوة لأني 90 % من البرامج كنت بروحها ببلاش لان مبيبقاش عندخ ميزانيه.. لكن أنا معاه لان احنا سلعة متباعه بيجي عليها إعلانات".

وكان قد أوضح أشرف زكي سبب ذلك القرار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم: "ضريبة القيمة المضافة تطبق علينا حتى في حالة الظهور بدون مقابل، ويقولون لك إنت طالع تلمع نفسك، ولماذا لا يطبق نفس الأمر على الأطباء والصحفيين؟".

قرار أشرف زكي بسبب الضرائب

وأضاف: "أنا أخرج في البرامج بصفتي نقيب أتكلم عن قضايا الفنانين، فيرد علي مليش دعوة، والقيمة المضافة حسب القانون على المستفيد من الخدمة، في حين أني مؤدي خدمة، وأنا مطالب بتحصيل الضريبة وتوريدها وإلا أتعرض للحبس".

واختتم حديثه قائلًا: "أصدرت تعليمات لجميع الفنانين بعدم الظهور في البرامج المجانية، وأنت بهذه الطريقة تحرمني وتحرم غيري من الكلام عن البلد، وإننا نعيش في عصر ذهبي، والفنانون مسموعون".

هشام إسماعيل يتألق في حكاية «توت»

على الصعيد الآخر، تألق الفنان هشام إسماعيل مؤخرًا في حكاية «توت» هي سادس حكايات مسلسل «خارج السيطرة» ويقوم ببطولتها حنان مطاوع وعايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، وإخراج أحمد خالد.

وقال هشام اسماعيل "أقدم دور مروان، مدير مروة، وهو شخص انتهازي محب لنفسه وأناني، يتبين من خلال الأحداث أنهما عملا على مشروع مشترك، ثم انفرد به وطردها منه"، ويؤكد إسماعيل على أن "المشاهد هذه المرة شغلت بالي كثيراً قبل البدء بالتصوير في المسلسل، وسببت لي حالة من الرعب والخوف الشديد.