/683871/أشرف-صبحي-من-البرلمان-قانون-الرياضة-الجديد- لن-يخدم-أشخاص--وشباب-النواب--نحرص-علي-إعداد-حوار-مجتمعي-حوله

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور محمود حسين ، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة القادمة من النواب ، لحل عدد من المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .

دوت الخليج

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، علي هامش الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين ، أن الوزارة حريصة علي متابعة توصيات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب لمراكز الشباب، في مختلف محافظات الجمهورية وذلك للعمل علي تلبية مطالب المواطنين .

وأكد وزير الشباب ، أنه عقب انتهاء زيارة لجنة الشباب الأخيرة لعدد من مراكز الشباب بمحافظات الصعيد ، اجتمع بقيادات الوزارة ، وتم تكليفهم بسرعة العمل علي تذليل كافة الصعاب التي تواجه الشباب في محافظات الصعيد ، وفقا للتوصيات التي قدمتها لجنة الشباب .

وزير الرياضة: نحرص علي تنفيذ توصيات الزيارات الميدانية للجنة الشباب بالبرلمان

كما أكد وزير الشباب، حرص الوزارة علي اعداد قانون الرياضة بشكل يحقق مصالح الرياضة المصرية بصفة عامة ، ولا يحقق مصالح شخصية ، مشيرا حرص الوزارة علي التعاون المستمر مع اللجنة لتحقيق مصالح الشباب المصري .

من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، بالتعاون المثمر بين اللجنة ووزارة الرياضة ، مشيرا الي أن هدف البرلمان والحكومة واحد، وهو العمل علي تحقيق المصلحة العليا للمواطنين .

وأشار الي أن لجنة الشباب، ستعقد حوار مجتمعي واسع حول قانون الرياضة ، وذلك للاستماع لجميع وجهات النظر الخاصة بالقانون ، والعمل علي اضافة التعديلات التي تحقق مصالح الرياضة المصرية .

وفي سياق مختلف ناقشت لجنة الشباب طلب احاطة بشأن ضعف الدعم المالي في محافظة البحيرة ، بحضور كل من الدكتور البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية- إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب-

وعقب الدكتور اشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب علي طلب الاحاطة بأن الوزارة تقوم بدعم مراكز الشباب بصفة عامةَ، وتدرس كافة الطلبات المقدمة لدعم المراكز ودراسة الموقف المالي لها والحساب الختامي وآخر كشف حساب للمركز بالبنك، وتقوم الوزارة بدراسة طلب الدعم لكل مركز شباب والنظر فيما قدمته الوزارة من إنشاء ملاعب منجله لتنمية موارد المركز المالية .

واشار الي ان الوزارة تقوم ببحث الاستثمارات التي نفذها المركز، وتقوم الوزارة بدعم مراكز شباب على مستوى الجمهورية وخاصةَ دعم المراكز في (أجازه نصف العام / رمضان / الصيف) لتكثيف الأنشطة والبرامج وجذب النشء والشباب.

من جانبها قالت ايمان عبدالجابر وكيل وزارة الشاب ان الوزارة قامت بدعم نقدي بقيمة 5000 جنيه لعدد من مراكز الشباب التي كان قد تقدم النائب مقدم طلب الإحاطة بطلبات لدعمها وهي مراكز شباب (محلة احمد، كفر سلامون، شابور، كفر مجاهد، كفر العيص، زاوية البحر، الدخلى، كوم شريك، مغنين، أبو الخاوى، علقام، البريجات، منشأة أبو رايه، البلاكوس، ابسوم الشرقية، صفط العنب، دميتوه)، فضلا عن دعم عدد من مراكز الشباب الأخرى الواقعة في نطاق محافظة البحيرة.

وأشارت الي انه تم دعم عدد 56 مركز شباب بواقع مبلغ 5000 جنيه بإجمالي مبلغ 280000جنيه، وعدد 3 مراكز شباب بواقع 10000جنيه بإجمالي مبلغ 30000جنيه، وجارى دعم عدد 2 مركز شباب بواقع مبلغ 5000 جنيه بإجمالي مبلغ 10000 جنيه، وجارى دعم عدد 32 مركز شباب بواقع 10000 جنيه بإجمالي مبلغ 320000 جنيه، وعدد مراكز شباب إدارة شباب كوم حماده 43 مركز شباب.

واكدت " عبدالجابر “ انه تم دعم عدد 20 مركز شباب بواقع 5000جنيه لكل مركز بإجمالي 100000جنيه خلال العام المالى 2021/2022وهم ( ابسوم الشرقية/ كفر مجاهد/ منشأة أبو رايه/ الطود/ الدخلى / زاوية البحر/ كوم شريك/ صفط العنب/ علقام/ البلاكوس/ أبو الخاوي/ الطيرية/ دميتوه/ شابور/ محلة احمد / مغنين/ كفر بولين/ كفر سلامون / كفر العيص/ البريجات )، وجارى دعم عدد 14 مركز شباب بواقع مبلغ 10000جنيه لكل مركز بإجمالي مبلغ 140000 جنيه خلال العام المالي 2021/2022 وهم ( واقد/ النقيدى/ زاوية مبارك/ الحدين/ كوم حماده/ القلاوت/ كفر غانم/ عز الدين/ دمشلى/ بولين الفوايد/ تلبقا/ ابسوم الغربية/ النجيلة/ ابيوقا).

وفي نهاية الاجتماع أوصي الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بضرورة التأكيد على إنشاء ملعب سباعي على مساحة 1500 متر بمركز شباب شبرا أوسيم بمركز كوم حمادة بمحافظة المنوفية.