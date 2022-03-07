/683870/نقل-النواب-ما-تم-فى-منظومة-النقل-بعهد-الرئيس-السيسى-يمثل-إعجاز-كبير-صور

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إنشاء كوبري بمنطقة المساكن الجديدة بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

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