/683869/بالتزامن-مع-احتفالية-اليوم-العالمي-للمرأة-البنوك-تقرر-فتح-الحسابات-مجانا-ودون-مصاريف-إدارية

تنفذ البنوك المصرية، غدا الثلاثاء، المبادرة الجديدة الممولة من البنك المركزي المصري للشمول المالي، والتي تعمل علي إتاحة فتح الحسابات مجانا بدون أية مصاريف إدارية أخرى وبدون حد أدنى، و يأتي ذلك لتشجيع المواطنين على فتح العديد من الحسابات بشكل سريع.

دوت الخليج

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي اقترح البنك المركزي من خلاله إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للعملاء ضمن فعاليات الشمول المالي، للتسهيل عليهم فضلا عن تشجيعهم على تفعيل هذه البطاقات لاستخدامها في معاملات الشراء.

البنوك تقرر فتح الحسابات مجانا ودون مصاريف إدارية

وكان قد شدد البنك المركزي المصري، علي البنوك المصرية العاملة في السوق بضرورة طباعة وتوزيع النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي على الأفراد.

ومن ضمن اقتراحات المركزي المصري، جاء اقتراحا بإرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات لتعريفهم بالإعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف إضافية.