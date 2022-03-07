فيريرا يصل ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك أمام الجونة «صور»

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وصل البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك ستاد القاهة منذ قليل، لمتابعة مباراة الفريق أمام الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيتابع فيريرا اللقاء من المدرجات على أن يكون لقاء الوداد أول مبارياته التي يديرها فنياً، يوم الجمعة القادمة.

ووصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة منذ قليل وكان في إستقباله أمير مرتضى منصور، وفضل فيريرا متابعة مباراة الزمالك مع الجونة من ستاد القاهرة.

تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة:

فى حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع :- محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم : عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – حازم إمام – ماجد هاني – إسلام جابر – محمد أوناجم – رزاق سيسيه – سيف الجزيري.

تشكيل الجونة امام الزمالك بالدوري:

حراسة المرمى : إسلام طارق.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - عمرو طارق - محمد نجيب - آلان كيامبادي.

خط الوسط: دانيال إيدي - إسلام محارب - سيف العجوز.

خط الهجوم: محمود الشبراوي - أرناود راندرياناتيناينا - إسلام عبد النعيم.

تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا 2022

وقال مرتضى منصور: "لا يوجد خلاف بيني وبين المدرب الجديد للزمالك "فيريرا".

وأضاف: "زعلت في السابق من فيريرا علشان مشي وراح على السد القطري ولو حاجه غيره معنديش مشكله لو فريق إماراتي مكنتش هزعل وعادي".

وجاء ذلك بسبب تضارب تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا، بعد خروجه من نادي الزمالك في نهاية موسم 2015 والتوجه للسد القطري، بدون علم مجلس إدارة نادي أبناء مئة عقبة.

تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا 2015

وصرح مرتضى منصور في وقت سابق عن البرتغالي فيريرا بعد خروجه من الزمالك بدون علم مجلس الإدارة، "فيريرا دا مدرب فاشل ولا يعرف حاجه في الكورة"، والتي جاءت بعد تتويجه مع الفريق ببطولة الدوري والكأس في أول موسم له.

وقدم مرتضى منصور البرتغالي فيريرا كمدير فني للزمالك، بأطيب الكلمات وأقواها في كرة القدم، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على اليوتيوب مشير إليه من على الصفحة الرسمية على "فيسبوك".