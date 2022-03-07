بعد التوجيه بعلاجها.. أسرة الفتاة المصابة بالفشل الكلوى: ربنا يخليك يا ريس

وجهت السيدة علياء والتى تعانى من الفشل الكلوى بالشرقية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد توجيهه بإجراء عملية زراعة الكلى لها.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، ربنا يخلى سيادة الرئيس السيسى لينا ويحفظه ويبعد عنه كل شر.

وأضافت علياء التى كانت تعانى من الفشل الكلوى بالشرقية، كان نفسى أعمل العملية، موضحة أن زوجها طلقها نتيجة ظروف بعد الزواج، وحاليا لديها طفل يدعى عمر 8 سنوات.

ومن جانبها قالت جدة علياء، تعليقا على استجابة الرئيس السيسى لعلاج حفيدتها، احنا عاوز علياء مش عاوزين بيوت، مردفة: «أهم حاجة علياء عشان ابنها عمر اللى عنده 8 شهور وهى روحها فيه».

ودعت للرئيس السيسى قائلة: "إلهى ما ننحرم منه، وربنا يخليه لأولاده وللمصريين، وأنا بدعى له من قلبى من يوم ما مسك الحكم، وبيحط أيده على الخسرانة يخليها تربح».