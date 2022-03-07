”التعليم” تجرى اختيارات المرشحين فى مشروع ”جائزة مصر للتميز الحكومى” الدورة...

قامت وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى، اليوم، ببدأ إجراءات اختيار المرشحين من العاملين بالوزارة والمديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، فى إطار تنفيذ مشروع "جائزة مصر للتميز الحكومى" الدورة الثالثة 2022، والذى يشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقالت إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة إن مشروع "جائزة مصر للتميز الحكومى" يهدف إلى دعم الجهات الحكومية ونشر ثقافة وفكر التميز فى العمل الحكومى، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للجائزة السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، موضحة أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.

وأضافت إلهام إبراهيم أنه تم فتح باب تقديم طلب الترشح للدورة الثالثة من "جائزة مصر للتميز الحكومي" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وطالبت الوزارة المديريات بموافاتها ببيانات المرشحين في فبراير الماضى لتفعيل اسم المستخدم الخاص بالمرشحين والتيسير على المنسقين في تقديم طلب الترشيح على النظام الإلكتروني.

وأشارت إلهام إبراهيم إلى أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" تضم جائزة المواقع الالكترونية المتميزة وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، فى تقديم الخدمات الحكومية، وجوائز التميز الفردى وتضم جائزة القيادات المتميزة، بالإضافة إلى أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل حكومى.

وجدير بالذكر أن لجنة اختيار المرشحين تضم إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والعميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة، وأحمد موسى رائد عام الاتحادات الطلابية، والدكتور عمرو الدسوقى الشريف منسق جائزة مصر للتميز الحكومى بالوزارة.