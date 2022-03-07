عاجل.. الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة فتاة تعانى من الفشل الكلوى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الإعلامية عزة مصطفى تجربة مرض علياء خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "ربنا يعزك يا سيادة الرئيس ويقويك على أنت فيه وينصرك يا رب".
وكانت الإعلامية عرضت استغاثة علياء قائلة: "علياء محمود من الشرقية عندها 20 سنة، تعانى من فشل كلوى، الأطباء أجمعوا على احتياجها إلى زراعة كلى لاستكمال حياتها بشكل طبيعى".
وأوضحت أن ابن عمة علياء تبرع بكليته لها، متابعة: "المشكلة تكمن فى عدم قدرة الأسرة على استكمال إجراءات التحاليل، أو إجراء العملية".
وعقبت علياء: "ربنا يخلى سيادة الرئيس يا رب، أنا مبسوطة"، موضحة أنها طلقت من زوجها بسبب ظروف.
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