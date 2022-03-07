رئيس جامعة طنطا يؤكد تقديم الدعم لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفقًا لرؤية 2030

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكى، دعمه الكامل لتقديم برامج جديدة لتأهيل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل وربط البحث العلمى بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، معرض المنتجات الطلابية لقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى بكلية الهندسة بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وقام الدكتور محمود ذكى، بحسب بيان الجامعة، بجولة داخل المعرض الذى ضم 40 مشروعًا للطلاب فى مجال نظرية الماكينات والميكانزمات و10 مشروعات فى مجال نظرية الاهتزاز، حيث ناقش الطلاب فى مشروعاتهم، وأكد دعمه الكامل وتوفير كافة الإمكانيات والخبرات لدعم المبتكرين وتشجيع ثقافة التميز وريادة الأعمال. وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالأفكار الخلّاقة للمشروعات التى شارك بها طلاب الفرقة الثانية بالمعرض وخاصة فى مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعى.

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