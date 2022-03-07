أسرة فتاة الشرقية بعد توجيه الرئيس بعلاجها: ربنا يبارك له (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت علياء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين: "ربنا يخلى سيادة الرئيس يا رب، أنا مبسوطة"، موضحة أنها طلقت من زوجها بسبب ظروف ما ولديها ابن عمره 8 شهور.
فى حين قالت جدة علياء، بعد استجابة الرئيس للاستغاثة والتوجيه بإعادة تأهيل منزل علياء: "الحمد لله، ربنا يخليه للشعب المصرى ولولاده ربنا يباركله، أنا بدعى للرئيس من قلبى ربنا يخليه لينا".
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