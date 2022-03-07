/683867/مشروعات-النواب-توصي-بتذليل-العقباب-لانهاء-الإجراءات-بالمنطقة-الصناعية-بطهما-بالجيزة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسظة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، بمخاطبة رئيس الوزراء لإنهاء إجراءا المنطقة الصناعية للظهير الصحراوي الغربي بقرية طهما بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، وأن تقوم محافظة الجيزة بإخطار وزارة الأثار والسياحة والجهات اللازم الحصول علي ترخيص منها وإفادة اللجنة بها .

كما أوصت اللجنة هيئى التنمية الصناعية بسرعة إجراء الدراسة التفاصيلة للمنطقة الصناعية بقرية طهمها والأنشطة التي ستقام بها خلال شهر من تاريخ اليوم.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ، أن اللجنة ستستمر في مناقشة هذا الطلب في الجلسات المقبلة حتي الإنتهاء منه وحل المشكلة مطالباً بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تلك المنطقة الصناعية خاصة وأنها قريبة من كافة المحاور، وتساءل النائب محمد كمال مرعي : كيف تكون منطقة صناعية بهذا الشكل ولم يتم التخطيط لما سيقام بها من ىأنشطة ومشروعات مؤكداً أتنه يجب أن تكون منطقة صناعية متوائمة مع البيئة الموجودة بها .

وقال المهندس محمود فوزي سكرتير مساعد محافظة الجيزة،أن منطقة طمها التي توجد بها المنطقة الصناعية كبيرة جداص ومن ىأكثر المناطق الصناعية تميزاً كموقع إستراتيجي قريبة من كافة المحاور وتتميز عن منطقة عرب أبو ساعد وجرز مشيرا أن مالمنطقة بأبو ساعد بها مصانع للطوب بشكل عشوائي .

وأشار فوزي أنه تم التقدم لوزارة الأثار والسياحة بالطلب لإجراء المعاينة وحتي الأن لم يتم الرد مؤكداص إننا لحل مشاكل تلك المنطقة الصناعية نحتاج فكر خارج الصندوق ومخطط تفصيلي وغير تقليدي لتلك المنطقة مؤكداً أن المنطقة الصناعية بطهما تحت ولاية هيئة التعمير والإستصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة.

وقال حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مسئولية الهيئة الترفيق لتلك المناطق الصناعية وليس البناء ، حيث يتم طرحها للمستثمرين.

فيما إستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بمقدم طلب الإحاطة بشان شأن تأخر وزارة التجارة والصناعة في إنهاء إجراءات إنشاء منطقة صناعية في الظهير الصحراوي الغربي بقرية طهما – العياط- الجيزة أن المنطقة الصناعية بطهما وانها منذ 2003 وهي مخطط لها ان تكون منطقة صناعية وسان يتم العمل بها لتوفر فرص عمل لاهلي العياط ولكن حتي الان لم يتم شيء ونحن نتحدث عن موضوع قديم ، مؤكداً علي ضروروة تذليل المعوقات حتي يتم العمل بالمنطقة الصناعية بطهما بالعياط.

فيما قال محمد عبدالملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المنطقة الصناعية بطهمها ستكون منطقة صناعية حرة حيث تصل مساحتها 8 مليون متر ،وستخدم وتوفر فرص عمل لأهالي العياط وغيرها مكن كافة المحافظات