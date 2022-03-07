/683865/وزارة-الزراعة--التعدي-على-الأرض-الزراعية-يؤثر-على-صلب-الأمن-القومي-المصري

تحدث محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ان ازمة التعدي على ارقعة الزراعية كان يمثل تحدي كبير على الارضي الزراعية ،ولكن الدولة المصرية نجحت في التصدي للمتعديين عليها بشكل جيد.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقدم الاعلامية عزة مصطفى المذاع عبر فضائية صدى البلد، موضحا ان المعتدي على الارض الزراعية لم يعتدي على على الارض المملوكة له فقط، بل اعتدى على حقوق المجتمع باكمله حاليا ومستقبليا.

وزارة الزراعة : التعدي على الأرض الزراعية يؤثر على صلب الأمن القومي المصري

وتابع محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ان المتعدي على الارض الزراعية مثل اعتداء صارخ على البيئة بالاضافة إلى التاثير على صلب الأمن القومي المصري.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة ان الدولة المصرية صرفت ما يقرب من 700 مليار جنيه من اجل الارتقاء بجودة حياة المواطجنين في الريف المصري، حيث ان هذه المبادرةمن اعظم المبادرات التي استهدفت الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، أن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، قائلا لولا مشروع الاصلاح الاقتصادي الذي شرعت الدولة المصرية في اتخاذه ، لكان الوضع مختلف الان، موضحا ان هناك دولا كثيرة في العالم تأثرت اقتصاديا بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونوه الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي انه لولا المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية لتاثرنا بشكل كبير من الازمة ، موضحا انه يوجد وفرة كبيرة في الغاز الطيعي وعدد من المنتجات الاخرى.