/683863/راندرياناتيناينا-على-رأس-تشكيل-الجونة-أمام-الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة بقيادة رضا شحاته، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في لقاء الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والجونة، بعد لحظات في الثامنة مساء، في لقاء يحتضنه ملعب القاهرة الدولي. تشكيل الجونة امام الزمالك بالدوري: حراسة المرمى : إسلام طارق. خط الدفاع: عمرو سعداوي - عمرو طارق - محمد نجيب - آلان كيامبادي. خط الوسط: دانيال إيدي - إسلام محارب - سيف العجوز. خط الهجوم: محمود الشبراوي - أرناود راندرياناتيناينا - إسلام عبد النعيم. التقي الزمالك أمام الجونة في 13 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 5 ، بينما تلقى الزمالك الهزيمة فى مباراة واحدة. قائمة الزمالك أمام الجونة محمد عواد- محمد ابو جبل في حراسة المرمى محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي - احمد فتوح في خط الدفاع امام عاشور - محمد اشرف روقا - اسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - احمد سيد زيزو - رزاق سيسيه - ماجد هاني - اشرف بن شرقي - سيف جعفر في خط الوسط سيف الجزيري - يوسف اسامه - عمر السعيد في خط الهجوم مرتضى منصور: يجب على الأهلي الإعتذار بعد التعدي علينا من جماهيره تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ما حدث في مباراة الأهلي بالأمس أمام المريخ السوداني. وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم ببرنامج "حضرة المواطن": "جماهير النادي الأهلي خرجت وشتمت الزمالك وشتموني وشتموا المحترم تركي ال الشيخ".

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