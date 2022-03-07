/683862/مسلسلات-شهر-رمضان-2022--توفيق-عبد-الحميد-يتصدر-بوستر-يوتيرن-لـ-ريهام-حجاج

بدأت شاشة قناة ON E الفضائية في الترويج لمسلسلات شهر رمضان 2022، ومنها مسلسل يوتيرن الذي تنافس به الفنانة ريهام حجاج ضمن السباق الرمضاني المقبل لعام 2022.

دوت الخليج يكشف البوستر الرسمي الأول لمسلسل يوتيرن

مسلسلات شهر رمضان 2022

كشفت قناة ON الفضائية عن البوستر الرسمي الأول لمسلسل يويترن للفنانة ريهام حجاج والذي يعود به الفنان الكبير توفيق عبد الحميد للدراما بعد غيابه حوالي 12 عام.

وتصدر البوستر الرسمي لمسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه في رمضان 2022، مجموعة من أبطال العمل وهم ريهام حجاج، وصفاء الطوخي، وعبير صبري، وتوفيق عبد الحميد، وأيمن القسيوني، وكريم قاسم.

مسلسل يوتيرن في رمضان 2022

يشار أن مسلسل "يوتيرن" من إنتاج العدل جروب، وتدور أحداثه حول مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة، حيث يجسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية "حاتم الكردي" وهو والد ريهام حجاج.

ويضم المسلسل في بطولته مجموعة من النجوم بجانب ريهام حجاج مثل توفيق عبد الحميد، ونانسي صلاح، وعبير صبري، ونورهان، وصفاء الطوخي، وهلا السعيد، وكريم قاسم وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل ريهام حجاج الجديد 2022

جدير بالذكر أن العمل لم يعد التعاون الأول بين الفنانة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، حيث تعاونا من قبل ضمن السباق الرمضاني قبل الماضي لعام 2020، من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" وحققا به نجاحًا كبيرًا.

وشارك ريهام حجاج في "لما كنا صغيرين" عدد من النجوم مثل محمود حميدة، وخالد النبوي، وعبير منير، ونسرين أمين، ومحمود حجازي، ونبيل عيسى، وآخرين والإخراج كان لـ أحمد شفيق.

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ومن جانبها شركة العدل جروب تنافس في مسلسلات شهر رمضان 2022، بـ ثلاثة أعمال، وهم فاتن أمل حربي الذي تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم، ومسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا، وآخرهم يوتيرن للفنانة ريهام حجاج.

وكان آخر أعمال ريهام حجاج، مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، من خلال مسلسل وكل ما نفترق الذي شاركت به عدد من النجوم مثل أحمد فهمي، وأيتن عامر، ومحمد الشرنوبي، وعمرو عبد الجليل، وأحمد فهمي، والعمل كان من إخراج كريم العدل.