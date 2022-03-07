/683861/محافظ-المنيا--يتفقد-مصابي-حادث-مطحن-بنى-مزار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات الحادث الذي وقع بأحد صوامع الدقيق التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمركز بني مزار بسبب تفريغ الضغط “محدثاً دوي للصوت” بإحدى المعدات بعنبر التعبئة، أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية، مما أسفر عن وفاة عاملين، وإصابة 9 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج.

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم لحين تمام شفاءهم. مؤكداً أن الحادث لم يطال مخزون القمح بالصوامع بأي ضرر، ولم يترك أي تأثير على المباني، مضيفًا أن الوفيات والاصابات كانت بسبب تدافع العاملين من الطابق الثالث للمبنى، على إثر صوت تفريغ الضغط، مشيراً الى أنه قرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى والمباني المجاورة، وكذلك المراجعة الفنية لكافة المعدات والأجهزة، لبيان مدى سلامتها، لتجنب حدوث أي حوادث مماثلة. كما قام المحافظ، بزيارة المصابين بمستشفى سمالوط التخصصي، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، وتحسن حالاتهم، وجميع الحالات مستقرة.

محلية النواب تتابع مشروعات حياة كريمة بالمنيا

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع التطوير الحضارى والعمرانية لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة المنيا، والمقام على مساحة 41 فدان، ويتكون من 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية، بخلاف المحال التجارية، وبدأ العمل فى المشروع في 21 مارس 2021، ومن المقرر أن يتم نهو الأعمال في 1 سبتمبر 2022، وإجمالي عدد السكان المستهدف للسكن فى هذه الوحدات 70488، وأن تكون الكثافة السكانية فيها 187 شخصا للفدان، وتبلغ مساحة العمارة 545 متر، والنسبة المبنية 25.3%، ويضم المشروع مسجد يسع لألف مصلي، بمساحة 1140 متر، وحضانة أطفال مساحة 250 متر، و32 محل تجارى بمساحة 670 متر، كما يضم المجمع السكني مخبز بمساحة 280 متر، و2 ملعب خماسي بمساحة 1600 متر، ومحطة رفع صرف بمساحة 400 متر، وموزع كهربائي على مساحة 400 متر، كما يبلغ إجمالى عدد المصاعد 156 مصعد، 2 مصعد لكل عمارة.