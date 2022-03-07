/683860/خبير-اقتصادي-الدولة-المصرية-تتعامل-مه-الازمة-الروسية-الأوكرانية-بمنطق-التوازن

تحدث الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، عن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، قائلا لولا مشروع الاصلاح الاقتصادي الذي شرعت الدولة المصرية في اتخاذه ، لكان الوضع مختلف الان، موضحا ان هناك دولا كثيرة في العالم تأثرت اقتصاديا بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقدم الاعلامية عزة مصطفى المذاع عبر فضائية صدى البلد، مضيفا الدولة المضرية بذلت مجهود كبير حيث انها تتعامل بمنطق التوازن مع الازمة، حتى نستطيع تقليل الاثار السلبية على الاقتصاد المصري.

خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل مه الازمة الروسية الأوكرانية بمنطق التوازن

ونوه الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي انه لولا المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية لتاثرنا بشكل كبير من الازمة ، موضحا انه يوجد وفرة كبيرة في الغاز الطيعي وعدد من المنتجات الاخرى.

وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر استطاعت تنفيذ استثمارات ومشروعات قومية عملاقة ساهمت في تخفيض حدة الأزمة.