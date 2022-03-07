/683858/بمشاركة-170-طالب-تعليم-دمياط-يطلق-مهرجان-الكشافة-للمرشدات
نظَّمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومن خلال التوجيه العام للتربية الرياضية، المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي، وشملت فعاليات اليوم الأول مشاركة ثمانية فرق للمرشدات تتكون من 170 طالبة ممثلين لمدارس المحافظة بكافة المراحل الدراسية والنوعيات التعليمية، وأكد الدكتور خالد خلف، أن مديرية التربية والتعليم، تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة بصفة عامة إذ لها نفس القدر من الاهتمام مثل المواد العلمية .
أصدر الدكتور السيد محمد دعدور رئيسجامعة دمياط، اليوم قرار تعيين الأستاذ الدكتور محمد حسن جمعة وكيلًا لكلية التربية لشئون التعليم والطلاب. وقد توجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات بالتوفيق للأستاذ الدكتور محمد جمعة مؤكدًا على ضرورة السعي الدائم للنهوض بقطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية لصالح الطلاب.
وعلى صعيد آخر كانت قد تقدمت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسي، وإجراء عمليات زراعة القوقعة بمحافظة دمياط،
واوضحت النائبةرحاب موسي، ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اطلق في سبتمبر 2019 مبادرة للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.
مبادرة نائبة دمياط لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع مبكراً
وأشارت إلى ان المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، ويستهدف الفحص الأطفال من عمر 3 إلى 7 أيام، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع.
وتابعت:” لكن للأسف الشديد... لا يوجد مراكز أو وحدات للكشف المبكر بمحافظة دمياط، حيث يتم الكشف على الأطفال بإحدى المحافظات المجاورة إما بمحافظة الشرقية أو محافظة أخرى تقدم خدمة الكشف المبكر، وذلك نتاج خلو محافظة دمياط من اى وحدات صحية للكشف المبكر أو لزراعة القوقعة لدى الأطفال”.
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