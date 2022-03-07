/683857/تشكيل-الزمالك-لمواجهة-الجونة-بالدوري-المصري

أعلن الجهاز الفني للزمالك، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بقيادة أسامه نبيه كمدير فني مؤقت للفريق حتى انضمام البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للفريق خلافة باتريس كارتيرون.

تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة:

فى حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع :- محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم : عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – حازم إمام – ماجد هاني – إسلام جابر – محمد أوناجم – رزاق سيسيه – سيف الجزيري.

تعين مدير فني جديد للزمالك

تولي جوسفالدو فيريرا مهمة تدريب الزمالك بشكل رسمي مرة أخرى، خلفاً للفرنسي باتريس كاريرون الذي رحل عن القلعة البيضاء بعد فسخ عقده بالتراضي.

وتعد تلك الولاية الثانية لفيريرا مع الزمالك، بعد ولايته الأولى التي حقق فيها الدوري والكأس مع الزمالك موسم 2015/2016، وكان يعتمد على عدة لاعبين خلال ذلك الموسم.

وكان أيمن حفني من أبرز اللاعبين الذي كان يعتمد عليهم فيريرا، فهو يعد المستفيد الأكبر من عودة المدرب البرتغالي لتدريب نادي الزمالك، وربما هذا القرار سيعيده للحياة الكروية مرة أخرى.

وكان أستبعد أيمن حفني من حسابات الجهاز الفني للزمالك في الفترة الأخيرة، وكان يشارك في دقائق قليلة جداً، فربما ثقة فيريرا في إمكانياتت اللاعب ستعيده للمشاركة مرة أخرى مع القلعة البيضاء.

تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا 2022

وقال مرتضى منصور: "لا يوجد خلاف بيني وبين المدرب الجديد للزمالك "فيريرا".

وأضاف: "زعلت في السابق من فيريرا علشان مشي وراح على السد القطري ولو حاجه غيره معنديش مشكله لو فريق إماراتي مكنتش هزعل وعادي".

وجاء ذلك بسبب تضارب تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا، بعد خروجه من نادي الزمالك في نهاية موسم 2015 والتوجه للسد القطري، بدون علم مجلس إدارة نادي أبناء مئة عقبة.

تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا 2015

وصرح مرتضى منصور في وقت سابق عن البرتغالي فيريرا بعد خروجه من الزمالك بدون علم مجلس الإدارة، "فيريرا دا مدرب فاشل ولا يعرف حاجه في الكورة"، والتي جاءت بعد تتويجه مع الفريق ببطولة الدوري والكأس في أول موسم له.

وقدم مرتضى منصور البرتغالي فيريرا كمدير فني للزمالك، بأطيب الكلمات وأقواها في كرة القدم، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على اليوتيوب مشير إليه من على الصفحة الرسمية على "فيسبوك".