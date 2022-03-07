/683856/خاص-محمد-فراج-يشكر-أشرف-زكي-على-قراره-ويكشف-عن-دوره-في-العائدون-من-داعش

أعرب الفنان محمد فراج عن تأييده لقرار الفنان أشرف زكي نقيب المهن التميلية، الذي ينُص على منع الفنانين من الظهور في البرامج بدون أجور، وقال أنه دائمًا يحمي كل ممثل وممثلة في مصر.

دوت الخليج ينقل لكم تأييد محمد فراج لقرار أشرف زكي نقيب الممثلين بمنع ظهور النجوم في البرامج بدون مقابل

محمد فراج يؤيد ويشكر نقيب المهن التمثيلية

صرح الفنان محمد فراج بتأييده الشديد لقرار نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، بمنع الممثلين من الظهور في أي برامج لا تعطي لهم مقابلًا ماديُا؛ وذلك لحماية الفنانين من دفع الضريبة المضافة دون إستفادة مسبقة، وقال فراج: "أنا بأيد القرار دا جدًا، وبشكر دكتور أشرف زكي لأنه دايمًا في ضهر كل ممثل وممثلة في مصر".

أضاف محمد فراج أن قرار أشرف ذكي بالتأكيد في صالح الفنان، وقال: "القرار دا بيحمي الفنانين من دفع ضريبة بدون إستفادة من البرامج"، وأعرب فراج عن تأكده من أن أشرف زكي لديه من الخبرة ومعرفة الأمور ما يكفي لأتخاذ قرارات تُأمن الفنان.

محمد فراج: "أنا ضيف شرف في مسلسل العائدون من داعش"

أكد محمد فراج على أن ظهوره في مسلسل العائدون من داعش، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، هو دور صغير لا يظهر سوى في عدد قليل من الحلقات، وهو عضو إرهابي، وأشار فراج إلى أن هذا الدور جديد عليه تمامًا، وسعيد بأنه شارك في مسلسل وطني مثل هذا.

محمد فراج في عدد من الأعمال الوطنية

شارك الفنان محمد فراج في أفلام ومسلسلات وطنية، تعرض بطولات كل من الجيش والشرطة وحجم التضحيات التي يقدمونها ليتمتع الوطن بأكمله بالاستقرار والرخاء، وقال فراج: "الأعمال دي بيكون لها إحساس مختلف"، حيث أنه ظهر في فيلم الممر من بطولة أحمد عز، الذي يحكي عن بطولات الجيش المصري ضد العدو الإسرائيلي، في دور جندي في الجيش المصري، وشارك محمد فراج كضيف شرف في مسلسل الاختيار 2 بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي، الذي تم عرضه في رمضان 2021، وجسد فيه دور أحد العناصر الإرهابية، كما سنراه خلال مسلسلات شهر رمضان 2022 مع الفنان أمير كرارة كضيف شرف أيضًا يقدم فيه دور شخص إرهابي ولكن بشكل جديد.