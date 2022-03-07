/683855/بدء-عزاء-الإعلامي-والفنان-الراحل-إياد-داود-بالمهندسين

بدأ منذ قليل عزاء الفنان والإعلامي الراحل إياد داود بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، وذلك وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

دوت الخليج يرصد بدء عزاء الإعلامي الراحل إياد داود

جنازة إياد داود

وكان قد شيعت ظهر أمس الأحد جنازة الفنان والإعلامي الشاب عن عمر يناهز الـ39 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل إياد داود في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وسط حضور وتأثر من عدد كبير من محبيه.

وشارك في الجنازة فنانون وكتاب صحفيون، من بينهم عبد الله السناوي، وهشام يونس، وخالد البلشي، وإبراهيم منصور، وعدد آخر من الكتاب والسياسيين البارزين في مصر.

سبب وفاة إياد داود

وقال الكاتب الصحفي خالد داود، شقيق الفنان الراحل، إنه أصيب بكورونا قبل 5 أشهر تقريبا، وظل طوال تلك الفترة يتلقى العلاج، حتى توفي بسبب مضاعفات الفيروس.

وكتب خالد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي أخي الحبيب إياد عن 40 عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع، يرحمه الله رحمة واسعة. رحمتك يا رب

هذا وقد كشفت الإعلامية فرح علي، صديقة الفنان والإعلامي إياد داود، عن أمنيته التي كان يسعى لها قبل رحيله، بالإضافة إلى مطربه المفضل الذي كان يعشقه

وكتب فرح، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله زميلي العزيز إياد داوود في الجنة ونعيمها يا غالي"

فرح علي تنعي إياد داود

وتابعت: "أجمل ذكريات مع شخصية من أطيب الشخصيات اللى اشتغلت معاها فى حياتي في أول مشواري المهني في برنامج شبابيك على قناة دريم".

وأضافت:" كان لسه عنده أمنيات كتير نفسه يحققها، وكان نفسه يمثل ودي كانت أكتر أمنية اشتغل عليها واجتهد فيها، لكن ربنا ما أردش.. بيعشق محمد منير وهو اللي خلاني أسمع منير بشكل مختلف، ربنا يرحمك ويغفر لك.. أخويا الغالي، وداعا، دعواتكم ليه بالرحمة والمغفرة".

السيرة الذاتية للراحل إياد داود

إياد داوود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".