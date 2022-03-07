محمد رياض لـ دوت الخليج: "أؤيد قرار نقيبنا الدكتور أشرف زكي والمشكلة ليست بالبرامج"

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أثار الفنان أشرف زكي جدلا كبيرًا مؤخرًا بقراره بمنع ظهور الفنانين تلفزيونيًا دون أجر بسبب تعرضهما لمشكلات مع الضرائب.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان محمد رياض حول هذا القرار

رأي محمد رياض في منع ظهور الفنانين تلفزيونيا دون آجر

أعرب الفنان محمد رياض عن رأيه في منع ظهور الفنانين بالبرامج التلفزيونية دون أجر موضحًا تأييده لقرار نقيب المهن التمثيلية.

وقال الفنان محمد رياض في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "أؤيد قرار نقيبنا الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، فهو أدرى بمجرى الأمور وله نظرته".

منع ظهور الفنانين بالبرامج التلفزيونية دون آجر

وأضاف: "المشكلة ليست بالبرامج التلفزيونية وكنا في السابق نظهر في البرامج دون أجر فهو أمر طبيعي ولكنني مواقف بشدة على قرار الفنان أشرف زكي".

ومن جانبه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كان قد أصدر قرارا منذ قليل يفيد بمنع ظهور الفنانين المنتمين للنقابة بالبرامج التليفزيونية دون أجر، وجاء ذلك بعد الأزمات التي وضعوا فيها الفنانين خلال الفترة الماضية مع الضرائب.

تصريحات نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

وطالب الدكتور أشرف زكي في بيان له بالعدالة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الفنانين في حال ظهورهم في البرامج التليفزيونية، وعلق على الأمر من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية، قائلًا: "ضريبة القيمة المضافة تطبق علينا حتى في حالة الظهور بدون مقابل".

وتابع قائلًا: "ويقولون لك إنت طالع تلمع نفسك، ولماذا لا يطبق نفس الأمر على الأطباء والصحفيين؟.. أنا أخرج في البرامج بصفتي نقيب أتكلم عن قضايا الفنانين، فيرد علي مليش دعوة، والقيمة المضافة حسب القانون على المستفيد من الخدمة، في حين أني مؤدي خدمة، وأنا مطالب بتحصيل الضريبة وتوريدها وإلا أتعرض للحبس".

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واستكمل الفنان أشرف زكي كلامه وقال: "أصدرت تعليمات لجميع الفنانين بعدم الظهور في البرامج المجانية، وأنت بهذه الطريقة تحرمني وتحرم غيري من الكلام عن البلد، وإننا نعيش في عصر ذهبي، والفنانون مسموعون".