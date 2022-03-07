/683852/وصول-فيريرا-القاهرة-لتدريب-الزمالك-ويتجه-مباشرة-لمتابعة-مباراة-الجونة

وصل منذ قليل جيسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء بشكل رسمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في إستقبال المدرب البرتغال، الذي سيذهب إلى ستاد القاهرة مباشرة لمتابعة لقاء الزمالك أمام الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري.

وسيتابع فيريرا اللقاء من المدرجات على أن يكون لقاء الوداد أول مبارياته يديرها فنياً، يوم الجمعة القادمة.

ويسعى الزمالك للفوز على الجونة للصراع على مقدمة الدوري مع الثنائي بيراميدز والأهلي.

عودة فيريرا للزمالك تعيد أيمن حفني للحياة الكروية

تولي جوسفالدو فيريرا مهمة تدريب الزمالك بشكل رسمي مرة أخرى، خلفاً للفرنسي باتريس كاريرون الذي رحل عن القلعة البيضاء بعد فسخ عقده بالتراضي.

وتعد تلك الولاية الثانية لفيريرا مع الزمالك، بعد ولايته الأولى التي حقق فيها الدوري والكأس مع الزمالك موسم 2015/2016، وكان يعتمد على عدة لاعبين خلال ذلك الموسم.

وكان أيمن حفني من أبرز اللاعبين الذي كان يعتمد عليهم فيريرا، فهو يعد المستفيد الأكبر من عودة المدرب البرتغالي لتدريب نادي الزمالك، وربما هذا القرار سيعيده للحياة الكروية مرة أخرى.

وكان أستبعد أيمن حفني من حسابات الجهاز الفني للزمالك في الفترة الأخيرة، وكان يشارك في دقائق قليلة جداً، فربما ثقة فيريرا في إمكانياتت اللاعب ستعيده للمشاركة مرة أخرى مع القلعة البيضاء.

«من فاشل إلى بروفيسور».. مرتضى منصور يكشف سبب تضارب تصريحاته عن فيريرا

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن علاقته مع البرتغالي فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق، والأسبق في موسم 2015.

وجاء ذلك خلال مداخله هاتفيه مع السيد علي مقدم برنامج، "حضرة المواطن"، المذاع قناة الحدث.

تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا

وقال مرتضى منصور: "لا يوجد خلاف بيني وبين المدرب الجديد للزمالك "فيريرا".

وأضاف: "زعلت في السابق من فيريرا علشان مشي وراح على السد القطري ولو حاجه غيره معنديش مشكله لو فريق إماراتي مكنتش هزعل وعادي".

وجاء ذلك بسبب تضارب تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا، بعد خروجه من نادي الزمالك في نهاية موسم 2015 والتوجه للسد القطري، بدون علم مجلس إدارة نادي أبناء مئة عقبة.

تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا 2015

وصرح مرتضى منصور في وقت سابق عن البرتغالي فيريرا بعد خروجه من الزمالك بدون علم مجلس الإدارة، "فيريرا دا مدرب فاشل ولا يعرف حاجه في الكورة"، والتي جاءت بعد تتويجه مع الفريق ببطولة الدوري والكأس في أول موسم له.

وقدم مرتضى منصور البرتغالي فيريرا كمدير فني للزمالك، بأطيب الكلمات وأقواها في كرة القدم، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على اليوتيوب مشير إليه من على الصفحة الرسمية على "فيسبوك".