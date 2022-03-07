«محمد صلاح جديد فى محافظة البحيرة»..مناقشات برياضة النواب للاهتمام الأكبر ببراعم كرة القدم

/683849/محمد-صلاح-جديد-فى-محافظة-البحيرةمناقشات-برياضة-النواب-للاهتمام-الأكبر-ببراعم-كرة-القدم

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بضعف الدعم المالي لمراكز الشباب بمحافظة البحيرة ، وعدم استكمال أعمال المنشآت في عدد من مراكز الشباب .

ضعف الدعم المالي لمراكز الشباب بمحافظة البحيرة

وشهد اجتماع اللجنة مطالب من عدد من نواب البحيرة، بضرورة اهتمام بوزارة الشباب بالنشء والعمل علي اكتشاف اصحاب المهارات مهم ، وقال النائب احمد الشيشيني،ان هناك عديد من المواهب المدفونة، التي تحتاج لمن يكتشفها .

وتابع :" لدينا في احدي قري البحيرة لاعب مواليد 2006 ا لديه مهارات وموهبة كبيرة .. واذا توافرت له الظروف المناسبة سيكون عندنا محمد صلاح جديد في مصر "

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، إن اللجنة طالبت منذ عدة سنوات بتلك المطالب ، وقامت وزارة الشباب مؤخرا منذ شهرين تقريبا بتوقيع بروتكول لاكتشاف الموهوبين في مجال كرة القدم علي مستوي مصر ، لافتا الي أن ذلك البروتوكول سيساهم في اكتشاف مواهب عديدة حيث سيسمح بزيادة نسبة المشاركة وينعكس علي كرة القدم المصرية بالايجاب مثلما حدث في لعبة الكاراتية.

متابعة لمناقشة خطة شركة المُدن للوقوف علي مدي تنفيذها اعمال الصيانة بمراكز الشباب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب اسامة عبدالعاطي بشأن عدم صيانة وتنجيل عدد من ملاعب السنبلاوين وتمي الامديد ، وذلك بحضور الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومصطفي عبدالمعين ، وكيل وزارة التخطيط .

وقال الدكتور محمود حسين ، إن اللجنة ستستمع لشركة المدن ، الاسبوع بعد المقبل ، للوقوف علي حجم الاعمال التي تقوم بها ، ومدي انجازها المهام الموكلة اليها في المدة الزمنية المحددة لها ، ومدي التزامها باعمال الصيانة لمراكز الشباب، لافتا الي أن اللجنة حريصة علي تنفيذ اعمال الصيانة في موعدها المحدد حتي لا تتاثر المنشآت .

من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب،إن الوزارة حريصة علي الصيانة الدورية لجميع الملاعب، كما تم مخاطبة جميع المديريات بمد الوزارة بالملاعب التي تم احلالها وتجديدها ليتم وضعها في خطة الصيانة