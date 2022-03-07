تأكيداً لـ دوت الخليج: بدر بانون يغيب عن صفوف الأهلي لشهر ونصف

/683846/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-بدر-بانون-يغيب-عن-صفوف-الأهلي-لشهر-ونصف

أكد النادي الأهلي في بيان رسمي له منذ لحظات، على خبر راحة المغربي بدر بانون لمدة شهر ونصف، بعد أن انفرد بها دوت الخليج في وقت سابق قبل من خلال مصادر من داخل القلعة الحمراء، على فترة غياب بدر عن صفوف الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها بدر بانون مدافع الفريق، أكدت حاجته لفترة ‏راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع ‏منتخب المغرب خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون.‏

ويخضع بدر بانون لفحص طبي جديد خلال الأيام المقبلة، لتقييم حالته من جديد، وذلك في ‏ضوء المتابعة الطبية لحالة اللاعب.‏

تدريبات الأهلي استعداداً لمواجهة بيراميدز

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء والمؤجلة ‏من الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ‏على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية ‏والخططية الخاصة بمواجهة الغد.‏

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي بعد خوض مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد ‏الأهلي ‏we السلام، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف ‏مقابل هدفين.‏

الأهلي وصن داونز بدور الأبطال

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.