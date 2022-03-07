النائب محمد تيسير مطر يوجه رسالة شكر لوزير الشباب والرياضة باجتماع حقوق إنسان النواب «فيديو وصور»

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وجة النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب رسالة شكر لوزير الشباب والرياضةد. أشرف صبحى بشأن دعم الوزير للنادي المصري القاهري وحل مشاكل النادي، مضيفًا الشكر للوزير بشأن إشهار دار السلام الذي أصدرة بالأخص مركز شباب دار السلام.

مطر يشكر وزارة الشباب والرياضة

جاء ذلك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور الوزير مؤكدا أن النادي المصرى القاهرى هو المتنفس الوحيد لدي الشباب في مركز شباب دار السلام حيث لايوجد نادي يخدم علي المنطقة، متمنيًا أن يكون من ضمن الخطة التي أصدرتها الوزارة لتطوير مراكز الشباب.

النائب محمد تيسير مطر وجه الشكر أيضا على عرض جهود الوزارة نحو النهوض بملف حقوق الإنسان متفقا مع النائب أيمن أو العلا بشأن أهمية الإهتمام بالشباب ومساندتهم

البرلمان يقر تعديلات قانون الإصلاح الزراعي فى المجموع

جاء ذلك بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي، فيما قرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

وشهدت الجلسة استعراض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.

وقال الحصرى، ان مشروع القانون، يأتى في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ، حيث ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي.

وأوضح ان التعديلات تحقق عدة أهداف إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.