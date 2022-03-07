فيريرا يصل القاهرة لتولى مهمة تدريب الزمالك

وصل البرتغالي فيريرا، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، القاهرة منذ قليل لتولى قيادة الفريق في ولايته الثانية. ويتوجه المدرب البرتغالي من المطار إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك أمام الجونة، والمقرر انطلاقها فى الثامنة مساءً ضمن مباريات الدورى.

وتواجد بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة في مطار القاهرة لاستقبال البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك.

من ناحية أخرى، يظل ملف تجديد عقود لاعبى الزمالك الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من النجوم ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم ولم يتم حسم أمر تجديدهم حتى الوقت الحالى، الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول مصير هؤلاء اللاعبين مع القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء، ونشر فيديو يظهر فيه اللاعبون ويؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة.

ونشر منصور فيديو يظهر فيه اللاعبون الذين أبدوا موافقتهم على التجديد، وهم محمد أبو جبل حارس المرمى وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه، وكشف أن طارق حامد عقد جلسة بمنزله وأكد تمسكه بالتجديد، بينما أشرف بن شرقى اتصل به وأكد رغبته فى البقاء وينتظر حضور شقيقه من المغرب للتفاوض.

ومنح رئيس الزمالك تعليماته لأمير مرتضى المشرف على الكرة ببدء التفاوض مع هؤلاء اللاعبين من أجل التوصل لاتفاق يرضى الطرفين فى ملف التجديد، قبل أن يتم عرض الأمر عليه شخصيًا لحسمه بشكل نهائى ثم توقيع العقود.

ولم يتحدد موقف المغربى محمد أوناجم ومحمد أشرف روقا من ملف التجديد للزمالك، حيث لم يظهر اللاعبان ولم يبد أى منهما رغبة فى التجديد، كما أن الإدارة لم تتحدث عن أى منهما، الأمر الذى يشير إلى اقتراب رحيل الثنائى بشكل مجانى فى نهاية الموسم.