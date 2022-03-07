التعليم تدرب أكثر من 100 ألف معلم للصف الرابع الابتدائي على المواد...

في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية التدريبات المخططة لرفع كفاءة المعلمين، عقدت الوزارة تدريبات للسادة معلمي الصف الرابع الابتدائي على المواد الأساسية، حيث بلغ عدد من تم تدريبهم 106893 معلم/ معلمة.

كما تم الإنتهاء من تدريب السادة مديري المدارس الابتدائية على الحقيبة التدريبية الخاصة بمنهج القيم واحترام الآخر وبلغ عدد المستهدفين لهذا التدريب (17335) مدير، وعدد من تم تدريبهم (16435) بنسبة مئوية تقدر (95.3%).

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن التدريب لا يهدف إلى تنمية كفاءات فردية فحسب، بل يستجيب لاحتياجات النظام التربوي وتداعيات التحديات التي يواجهها، وفي هذا المجال فإن الحاجة تبدو ملحة لأن يكون التدريب متخصصًا وهادفًا، ليقوم المعلم بواجبه نحو وطنه وإعداده لتلاميذه بما يتناسب مع الانتماء والولاء للوطن.

وأضاف أن التدريبات تهدف إلى تطوير معارف وخبرات واتجاهات المتدربين وذلك يجعلهم أكثر فاعلية في أداء مهامهم، وأن الغاية الأساسية من التدريب هي مساعدة المعلم وتدريبه لإيجاد الطرق المناسبة للبناء العلمي والتربوي، التي تيسر للمعلم تنمية نفسه علميًا وتربويًا في ضوء فلسفة التعليم الجديدة.