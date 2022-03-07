محافظ السويس: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ السويس عبدالمجيد صقر، اليوم الإثنين، منطقة بورتوفيق بحى السويس، يرافقه الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، للوقوف على أعمال التطوير والمشروعات، بمنطقة بورتوفيق.





وأكد المحافظ - خلال الجولة - على سرعة إعداد دراسة ومخطط عام لاستكمال التطوير بمنطقة بورتوفيق العريق، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة فى تطوير المدن والمناطق السكنية من خلال رفع كفاءة المرافق العامة والخدمات لتحسين حياة المواطنين بإحياء السويس.

وأشار صقر إلى أن المحافظة تبذل كل جهودها فى العمل من اجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات والمرافق، مضيفا أن السويس تستحق أن تكون أجمل المحافظات، مكلفا بإعداد دراسة ومخطط عام وتصور لرفع كفاءة والارتقاء بفندق المحافظة ببورتوفيق ليكون على مستوى عال من الخدمة.

ووجه المحافظ، رئيس حى السويس وإدارة الطوارئ والتدخل السريع بتكثيف العمل فى مجال النظافة العامة ورفع القمامة من الشوارع أولا بأول والحفاظ على الشكل الجمالى ونظافة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية التى تنشأ على أرض السويس.

يذكر أن منطقة بورتوفيق، شهدت فى الفترة الأخيرة إنشاء ممشى وكورنيش أهل السويس بطول 1300 متر يشمل منطقة خدمات ومحلات وساحة انتظار للسيارات ومسطحات خضراء، ويجرى حاليا إنشاء منطقة ترفيهية وحدائق وكورنيش آخر فى المنطقة المواجهة لممشى أهل السويس، وبذلك تصبح بورتوفيق منطقة الجذب الأولى فى السويس فى المستقبل القريب.