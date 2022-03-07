أبرز تصريحات وزيرة التضامن بندوة أثر الرياضة في حياة ذوى الإعاقة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى ندوة حول "أثر الرياضة فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة"، التى تنظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لتكريم الأبطال من ذوى الإعاقة الحاصلين على ميداليات أوليمبية فى أولمبياد طوكيو، وأبطال إفريقيا فى كرة السلة جلوس، وأبطال الباراتايكوندو.





وفيما يلى أبرز تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى فى الندوة: وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم 5 مليارات جنيه سنويا دعما نقديا للأشخاص ذوى الإعاقة‎.

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