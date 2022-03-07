رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقا لمحددات القرار الوزارى فى هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة، بحضور الدكتور على أحمد أبو شوشة نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الصياد نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم صديق أيوب نائب رئيس جامعة المنوفية الأسبق والدكتور محمد طارق حسين زكريا الرئيس السابق لأكاديمية البحث العلمى وأستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة. وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ - حسب بيان - أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

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