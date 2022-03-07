تعاون مصرى - أردنى فى مجال إدارة الحركة الجوية

جدة - نرمين السيد - ترأس المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الإثنين، وفدا من المختصين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بحضور الكابتن أهاب محى رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لاستعراض أوجه التعاون فى مجال تسهيل وتبادل الحركة الجوية بين الجانبين.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بأهمية التعاون البناء مع دول الجوار فى مجال إدارة الحركة الجوية، وتأكيدا على التعاون المشترك والمستمر مع هيئة تنظيم الطيران المدنى بالمملكة الأردنية الهاشمية. كما تطرق الاجتماع لتبادل الخبرات فى مجال الملاحة الجوية وكيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجى للربط بين حركة الطيران من الشرق والغرب والعكس لرفع الطاقة الاستيعابية للطرق الجوية المشتركة، واثمر الاجتماع عن توقيع اتفاقية تبادل للحركة الجوية بين الجانبين المصرى والأردنى.

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