محافظ سوهاج: تدشين مبادرة مصر أفضل مع حياة كريمة لتحسين الخصائص السكانية

جدة - نرمين السيد - أعلن طارق الفقى محافظ سوهاج تدشين مبادرة "مصر أفضل مع حياة كريمة" لتنفيذها بجميع الوحدات القروية بجميع مراكز المحافظة وبخاصة قرى المراكز المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة".





جاء ذلك اليوم خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإقليمى للسكان لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة بحضور نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى ووفاء حمدى مقرر فرع المجلس القومى للسكان بسوهاج والدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلى وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ إنه سيتم من خلال المبادرة التركيز على القرى الأعلى فى معدلات المواليد ضمن الـ 51 قرية المستهدفة بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" على مدار مدة التنفيذ المقترحة ووفقا للجدول الزمنى المحدد له من مارس 2022 وحتى فبراير 2023 على أن يقوم فرع المجلس القومى للسكان بسوهاج بإعداد تقارير متابعة دورية للمبادرة كل ثلاثة شهور.

وأكد طارق الفقى على أهمية المبادرة فى رفع الوعى بالمشكلة السكانية داخل القرى وبخاصة التى تنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية داخل تلك القرى موجها بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف من المبادرة.