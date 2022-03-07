حياة كريمة.. لقاء مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وسفيرة من سفراء حياة كريمة، لقاء موسع مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والعاملة فى مختلف مجالات التنمية، وذلك بغرفة العمليات المركزية للمشروع القومى حياة كريمة.





جاء الاجتماع للتوافق حول نهج تشاركى لعمل هذه المؤسسات معا لتحقيق مبدأ التكامل وتوحيد الجهود مستهدفين بذلك تعظيم الجهود التنموية وتحسين أثرها على المواطن، وتم اللقاء بحضور مجموعة من ممثلى المؤسسات والجمعيات الآتية: مؤسسة بيت الزكاة المصرى، مستشفى الناس، مؤسسة الأورمان، بنك الطعام المصرى، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة مجدى يعقوب، المعهد القومى للاورام بكل فروعه، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة بهية، مؤسسة أهل مصر، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة صناع الخير مؤسسة راعى مصر، الهلال الاحمر المصرى، جمعية رسالة، جمعية الباقيات الصالحات، جمعية الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة العربى، مؤسسة أبو العينين، مؤسسة كير. يأتى ذلك استكمالًا لسلسة اللقاءات التنسيقية التى بدأت بلقاء جميع رؤساء الاتحادات النوعية والإقليمية، والتى يعقدها فريق العمل المكلف بتنفيذ التوصية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى تكليف إدارة منتدى شباب العالم والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية.

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