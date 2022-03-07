محافظ جنوب سيناء يتفقد بدء العمل فى مشروع الحديقة المركزية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى بيان - أن الحديقة تقام على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة حى النور بجوار مجلس المدينة الجديد، وتضم عدد من البحيرات ومركز تجارى وعدد من البنوك ونافورات حديثة فضلا على أعمال التشجير والمسطحات الخضراء، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المساحات الخضراء.

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