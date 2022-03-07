التعليم: تدريب نحو 107 ألف من معلمى رابعة ابتدائى على المواد الأساسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الانتهاء من تدريب 106893 معلما ومعلمة من معلمى الصف الرابع الابتدائى على المواد الأساسية، كما تم الإنتهاء من تدريب السادة مديرى المدارس الابتدائية على الحقيبة التدريبية الخاصة بمنهج القيم واحترام الآخر وبلغ عدد المستهدفين لهذا التدريب (17335) مديرا، وعدد من تم تدريبهم (16435) بنسبة مئوية تقدر (95.3%).





وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، فى تصريح له اليوم إن التدريب لا يهدف إلى تنمية كفاءات فردية فحسب، بل يستجيب لاحتياجات النظام التربوى وتداعيات التحديات التى يواجهها، وفى هذا المجال فإن الحاجة تبدو ملحة لأن يكون التدريب متخصصا وهادفا، ليقوم المعلم بواجبه نحو وطنه وإعداده لتلاميذه بما يتناسب مع الانتماء والولاء للوطن. وأضاف أن التدريبات تهدف إلى تطوير معارف وخبرات واتجاهات المتدربين وذلك يجعلهم أكثر فاعلية فى أداء مهامهم، وأن الغاية الأساسية من التدريب هى مساعدة المعلم وتدريبه لإيجاد الطرق المناسبة للبناء العلمى والتربوى، التى تيسر للمعلم تنمية نفسه علميا وتربويا فى ضوء فلسفة التعليم الجديدة.

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