محافظة دمياط تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - انطلقت حملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة "19" بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، أسفرت عن إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية حماية النيل بمدينة رأس البر بمساحة 1696 م2، إلى جانب إزالة حالتى تعدى بمركز كفر البطيخ تابعتين لولاية الصرف على مساحة 12م.





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