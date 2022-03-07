/683848/فخري-الفقي-القيادة-السياسية-تعاملت-مع-الازمات-بشكل-استباقي-باقامة-مشروعات-قومية-عملاقة

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه يوجد حرب عالمية اقتصادية بين القوى الكبرى على مستوى العالم، حيث ان الصراع الان على المستوى التكنولوجي والاقتصادي، موضحا ان اسعار الطاقة وارتفاعها اصبح أمر محير.

دوت الخليج ونوه الفقي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقدم الاعلامية عزة مصطفى المذاع عبر فضائية صدى البلد، ان طن الفحم كان سعر 120 دولار والان اصبح 400 دولار ومثله الغاز والذي زاد سعره بنسبة 3 اضعاف. فخري الفقي: القيادة السياسية تعاملت مع الازمات بشكل استباقي باقامة مشروعات قومية عملاقة وتابع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ان القمح زاد للضعف ووصل إلى ما يقرب من 450 دولار للطن، كما انه يوجد عدم استقرار لاسعار الصرف على المستوى العالمي. وقدم الدكتور فخري الفقي الشكر للقيادة السياسية لتحركها السريع بشكل استباقي للعبور من الازمات مثل أزمة كوزرنا ، وايضا تجاوز حرب عالمية وصراع عالمي، عن طريق الشروع في اقامة المسروعات القومية العملاقة.

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