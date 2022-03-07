خاص| أول تعليق من إلهام شاهين على قرار منع ظهور الفنانين بالبرامج دون أجر

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دوت الخليج يرصد رأي النجمة إلهام شاهين في قرار منع ظهور الفنانين بالبرامج التليفزيونية دون أجر.

إلهام شاهين تدعم قرار أشرف زكي

وأيدت شاهين ذلك القرار في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج» قائلة: "أي حاجة يقولها الدكتور أشرف زكي أنا موافقة عليها".

وجاء قرار الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بمنع ظهور الفنانين في البرامج التليفزيونية دون أجر، نتيجة للأزمات وقع فيها الفنانين بسبب الضرائب.

سبب إصدار أشرف زكي لقرار منع ظهور الفنانين دون مقابل

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم: "ضريبة القيمة المضافة تطبق علينا حتى في حالة الظهور بدون مقابل، ويقولون لك إنت طالع تلمع نفسك، ولماذا لا يطبق نفس الأمر على الأطباء والصحفيين؟".

وأضاف: "أنا أخرج في البرامج بصفتي نقيب أتكلم عن قضايا الفنانين، فيرد علي مليش دعوة، والقيمة المضافة حسب القانون على المستفيد من الخدمة، في حين أني مؤدي خدمة، وأنا مطالب بتحصيل الضريبة وتوريدها وإلا أتعرض للحبس".

واختتم حديثه قائلًا: "أصدرت تعليمات لجميع الفنانين بعدم الظهور في البرامج المجانية، وأنت بهذه الطريقة تحرمني وتحرم غيري من الكلام عن البلد، وإننا نعيش في عصر ذهبي، والفنانون مسموعون".

إلهام شاهين تكشف رسالة مسلسلها «بطلوع الروح»

على الصعيد الآخر، ردت إلهام شاهين في مداخلة مع الإعلامية بسنت شمس في برنامج MBCTrending على حالة الجدل المثارة بسبب مسلسها «بطلوع الروح» قائلة: "رد الفعل على الصورة كان أكبر مما توقعت، خاصة وأني لم أتحدث للصحافة عن الدور، واكتفيت بالحديث عن وجود مسلسل لي في رمضان مع المخرجة كاملة أبو ذكري، أقدم من خلاله دورا جديدا أنا سعيدة به".

وتابعت: "أسعدني رد الفعل القوي على شكل الممثلين في المسلسل، وإذا كان الملصق الدعائي ملفتا لهذه الدرجة فكيف سيكون استقبال الجمهور للمسلسل، وأتوقع أن يكون له أثر كبير عند عرضه".

وأضافت: "المسلسل علامة ومن الأعمال المهمة في تاريخي، وأتوقع مقدما أن يثير الدور الجدل، وهو عمل اجتماعي سياسي يضم أكشن ومعارك حربية، ويشمل عدة تنويعات".

واختتمت حديثها قائلة: "رسالة المسلسل تصحيح الأفكار المغلوطة للعقول الظلامية، وإلقاء الضوء على شخصيات تفهم الدين بطريقة خاطئة، فالدين الإسلامي والأديان عموما موجودة لتعلمنا التسامح والأخلاق والحب والتعايش مع الآخر وبعضنا البعض".

إلهام شاهين تخوض الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل «بطلوع الروح»

ومسلسل «بطلوع الروح» من المقرر عرضه في رمضان 2022، وهو من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، عادل كرم، من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ويطرح المسلسل قضية الإرهاب وتدور أحداثه حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف للتواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي.