/683839/الإسماعيلي-وفاركو-يتعادلان-في-الشوط-الأول-بالدوري-المصري

انتهى الشوط لأول من مباراة الإسماعيلي وفاركو باتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لنتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السبي بدون أهداف.

ويقع الإسماعيلي في المركز الأخير بالدوري العام برصيد 5 نقاط في بداية هي الأسوء للدراويش، بينما جاء فاركو في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة فاركو

فى حراسة المرمي: محمد فوزي

في خط الدفاع: محمد بيومي – باهخر المحمدي – محمد هاشم – عمرو الحلواني

في خط الوسط:ومحمود عبد العاطي دونجا -عماد حمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وجان موريل.

في خط الهجوم: وجيه عبد الحيكم.

بينما يجلس علي دكة بدلاء الدراويش أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر ومحمد دسوقي في خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرناندو في خط الهجوم بينما خرج لأسباب فنية محمد مخلوف وخالد النبريصي.

الإسماعيلي يواصل سلسلة نزيف النقاط

انتهت أحداث المباراة بين مصر المقاصة والإسماعيلي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح عبد الرحمن مجدي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من أحمد مدبولي من جهة اليسار أتبعها بتمريرة رائعة إلى عبد الرحمن مجدي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

سجل أحمد مدبولي الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة خاطئة من محمد مجدي حارس مرمى مصرللمقاصة فوصلت الكرة إلى أحمد مدبولي فسدد الأخير كرة ساقطة رائعة سكنت أسفل يسار المرمى الخالي.