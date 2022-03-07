/683838/ياسر-إبراهيم-وأيمن-أشرف-يعودان-لتدريبات-الأهلي

عاد ياسر إبراهيم وأيمن أشرف للمشاركة في تدريبات النادي الأهلي اليوم، المقامه على في على ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي في الجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، جاهزية الثنائي للمشاركة في المباريات المقبلة بعد خضوعهما لفترة تأهيل طبي ليصبح اللاعبان على أتم الجاهزية.

ويتقابل الأهلي مع نظيره بيراميدز غداً في تمام الساعة الثامنه مساءاً، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي للفوز للعودة للصدارة مرة أخرى، كما يريد بيراميدز الانتصار للإنفراد بالمركز الأول مغرداً.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في جدول الدوري برصيد 26 نقطة، بينما جاء الأهلي ثانياً بـ25 نقطة، ولكن لعب لقاء أقر من الفريق السماوي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكا

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

التقى الفريقين فى 12 مباراة ، 10 بالدورى و2 بالكأس، وكل منهما فاز 4 مرات وحسم التعادل نتيجة أربعة لقاءات، حيث سجل لاعبو الأحمر 12 هدف واستقبلت شباكهم 8 .

ويسعي النادي الأهلي في مواصلت نغمة الأنتصارات وإنتزاع الصدارة من بيراميدز، حيث يأمل حصد بطولة الدوري المصري هذا الموسم من نادي الزمالك الذي يقع في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من أصل 9 مواجهات خاضها الفريق.

موسيماني: حسام حسن لم يبكي أمام المريخ مثل مباراة فاركو

تحدث بيتسو موسيماني المدير لافني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه أمام المريخ السوداني، ضمن اللقاء المؤجل من الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في أول ربع ساعة الفريق كان مميز وكنا ممكن نجيب هدفين بخلاف هدف محمد شريف".

وأضاف: "الثلاث نقاط مهمين للغاية أمام المريخ الضي لم يستطيعوا منع لعبنا ولكن كان ينقصنا اللمسة الاخيرة ونفس المشكلة حدثت في مباراة صن داونز الماضية".