رئيس إفريقية النواب يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات اللجنة لجهود وزارة الرى بالقارة الإفريقية..فيديو

/683836/رئيس-إفريقية-النواب-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-اللجنة-لجهود-وزارة-الرى-بالقارة-الإفريقيةفيديو

قال النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اللجنة اجتمعت اليوم مع وزارة الري والموارد المائية لمناقشة خطة الوزارة فيما يخص الشأن الإفريقي، وكذلك المشروعات التي تقوم بها وزارة الري داخل القارة السمراء، كما تم تناول العديد من الملفات والقضايا.

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وأضاف الجبلي، في تصريحات خاصة لـتحيا مصر، أن وزارة الري تقوم بالعديد من المشروعات داخل القارة الإفريقية ولاسيما دول حوض النيل، مثل أوغندا وجنوب السودان وتنزاينا والسودان، لافتا أنه يوجد مهندسين تابعين للوزارة يعملون داخل عدة دول إفريقية.

شريف الجبلي: هناك مساعي لمحاولة وجود حل قانوني وملزم في أزمة سد النهضة

وأكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت الوضع المائي لمصر وعلاقته بإفريقيا، وخاصة أن 97% من إجماتلي مياه مصر تأتي من إفريقيا متمثلة في النيل الأزرق إلا أن الأغلبية تأتي من الهضبة الإثيويبة بنسبة تقريبا 85%، مضيفا: مازالت الأزمة الإثيويبة موجودة، وهناك مساعي لمحاولة وجود حل قانوني وملزم للدول الثلاثة "دولتي المصب ودولة المنبع".

وتابع الجبلي: أرقام استهلاك المياه في مصر في مختلف القطاعات كالصناعة والزراعة أو مياه الشرب ، قطاع الزراعة يستحوذ علي 60 مليار متر مكعب ، أما الصناعة 6 مليار متر مكعب، بينما مياه الشرب تستحوذ علي 5 مليار متر مكعب، لافتا أن قطاع الزراعة يحاول الاستفادة بقدر الإمكان من إعادة تدوير المياه للاستفادة منها مرة أخري، فضلا عن المشروعات المقامة كإعادة تدوير المياه وتحليتها.

رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت الأمن المائي لمصر وعلاقته بإفريقيا وهي علاقة وثيقة جدا، مؤكدا علي ضرورة الاستمرار في التعاون مع دول الإفريقية.

واستكمل الجبلي: ناقشنا المشروع الرائد الذي تتبناه مصر وهو ممر ملاحي من بحيرة فيكتوريا إلي البحر المتوسط، باعتباره مشروع عملاق وتصل تكلفته لـ 11 مليار دولار، لافتا أن هذا الممر سيكون لها دور هام في نقل البضائع بين الدول الإفريقية حتي مصر ومنها حتي إلي الدول الأوروبية، فضلا عن مشروع القاهرة- كيب تاون والذي يعد أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب.