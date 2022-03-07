تامر فرج مؤيدًا قرار منع ظهور الفنانين بالبرامج دون أجر:«النظام مش وحش»

/683835/تامر-فرج-مؤيدا-قرار-منع-ظهور-الفنانين-بالبرامج-دون-أجرالنظام-مش-وحش

أبدى الفنان المصري تامر فرج تأيده الكامل لقرار الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمنع ظهور الفنانين بالبرامج التليفزيونية دون أجر، مشيرًا إلى أنه مجرد نظام وتنظيم.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان تامر فرج على قرار أشرف زكي بمنع ظهور الفنانين بالبرامج دون أجر.

تامر فرج يهاجم منتقدي القرار

وهاجم فرج منتقدي ذلك القرار من الجمهور وسخريتهم من الفنانين من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "يا ريت تخشوا تشوفوا التعليقات السخيفه اللى على الخبر، عشان تعرفوا العقليات اللى للأسف الواحد بيقابلها أحيانًا كفنان بعد ما بيكون اجتهد لأسعادهم، واحيانا كتير بتصيبه بالإحباط".

وتابع: "والمصيبه أنهم بيتابعوا الأعمال الفنيه لأن من غيرها نفسياتهم هتبقى جحيم أكتر ما هي، والمصيبه الأكبر أنهم بيشوفونا يجروا يتصوروا معانا وبعد كده يستخبوا وراء الكيبورد ويرمونا بما يرموا".

وأضاف: "أيوه أنا شخصيًا كل البرامج اللى ظهرت فيها كانت مجاملات لأصدقائى ماخدتش عنها ولا مليم فيما عدا برنامج واحد فقط، و تطبيقًا لقرار السيد النقيب.. بعتذر عن الظهور فى أى برنامج مره أخرى مجاملة، النظام والتنظيم مش وحش".

قرار أشرف زكي بشأن ظهور الفنانين بالبرامج التليفزيونية

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أصدر قرارًا بمنع ظهور الفنانين المنتمين للنقابة في البرامج التليفزيونية التي تستضيفهم دون أجر، مشيرًا إلى أن القرار يأتي بعد الأزمات التي وضعوا فيها الفنانين خلال الفترة الماضية مع الضرائب.

و طالب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالعدالة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الفنانين في حال ظهورهم في البرامج التليفزيونية.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم: "ضريبة القيمة المضافة تطبق علينا حتى في حالة الظهور بدون مقابل، ويقولون لك إنت طالع تلمع نفسك، ولماذا لا يطبق نفس الأمر على الأطباء والصحفيين؟".

منع ظهور الفنانين دون أجر بالبرامج وعلاقته بالضرائب

وأضاف: "أنا أخرج في البرامج بصفتي نقيب أتكلم عن قضايا الفنانين، فيرد علي مليش دعوة، والقيمة المضافة حسب القانون على المستفيد من الخدمة، في حين أني مؤدي خدمة، وأنا مطالب بتحصيل الضريبة وتوريدها وإلا أتعرض للحبس".

واختتم حديثه قائلًا: "أصدرت تعليمات لجميع الفنانين بعدم الظهور في البرامج المجانية، وأنت بهذه الطريقة تحرمني وتحرم غيري من الكلام عن البلد، وإننا نعيش في عصر ذهبي، والفنانون مسموعون".