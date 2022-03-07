/683834/توترات-في-باريس-سان-جيرمان-قبل-مواجهة-ريال-مدريد-بدوري-الأبطال

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان يوم، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "سانتياجو برنابيو" بقيادة الحكم الهولندي الدولي، داني ماكيلي.

وكان مبابي صاحب هدف الفوز والوحيد في مباراة الذهاب لباريس سان جيرمان في الثواني الأخيرة، على ملعب حديقة الأمراء.

ويعيش مبابي فترة قوية في الوقت الحالي مع باريس سان جيرمان، ليزيد التكهنات ومطالبه للإنضمام للفريق الإسباني ريال مدريد.

سقط ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، والتي حسمها كيليان مبابي مهاجم باريس بهدف في الدقائق الأخيرة.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

ليونيل ميسي يهدر ومبابي يسجل

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.

مبابي يرفض إغرائات باريس سان جيرمان ويتمسك بريال مدريد

وعرض باريس سان جيرمان راتب كبير للاعب بجانب امتيازات سيحصل عليه في حال تجديده، ليست متاحة لأي لاعب غيره في الفريق حتى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن إصرار مبابي على اللعب ريال مدريد يقربه من الرحيل.

وكان أحرز مبابي هدف فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد، ضمن مباراة الذهاب بدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا.